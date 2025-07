il pentagono accelera sulla cantieristica al via il primo appalto da 5 miliardi

Il Pentagono si prepara a rivoluzionare la cantieristica navale americana con un investimento senza precedenti di 5 miliardi di dollari. Questa mossa strategica mira a superare le attuali inefficienze e a rafforzare la presenza militare degli Stati Uniti in un contesto globale sempre più complesso. A tal fine, il contratto, noto come...

Proseguono gli sforzi della Casa Bianca per rilanciare la cantieristica navale americana, un settore oggi rallentato da colli di bottiglia e ritardi che rischiano di compromettere la postura strategica degli Stati Uniti. A tal fine, il Pentagono ha annunciato l'assegnazione di un contratto da 5 miliardi di dollari per accelerare la produzione e la consegna di componentistica critica destinata alla flotta della US Navy. Il contratto, noto come Maritime acquisition advancement contract (Maac), è stato affidato dalla Defense logistics agency (Dla) a sei aziende, tra cui SupplyCore, Asrc Federal e Fairwinds Technologies.