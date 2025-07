Le agricoltrici italiane si presentano all’Europa | bilancio dell’evento

Le agricoltrici italiane si sono fatte protagoniste all'evento Agrinet4women, un momento di grande importanza per riconoscere il ruolo fondamentale delle donne nel settore agricolo europeo. Con passione e dedizione, queste donne contribuiscono a mantenere vive le tradizioni rurali e a promuovere la sostenibilità ambientale. L’evento ha celebrato il loro impegno, sottolineando come il futuro dell’agricoltura europea dipenda anche dalla forza e dalla determinazione delle sue protagoniste.

ROMA – “L’agricoltura europea non è solo un pilastro dell’economia dell’UE, ma anche un elemento chiave della sua identitĂ culturale. Le donne, con il loro impegno e la loro dedizione, sono fondamentali per garantire la vitalitĂ e la sostenibilitĂ dei territori rurali”. Così Alessandra Oddi Baglioni, presidente di Confagricoltura Donna, all’evento conclusivo del progetto Agrinet4women, cofinanziato dall’Unione europea in collaborazione con UniversitĂ Iuav di Venezia e Gruppo Icaro, dal titolo “Le agricoltrici italiane si presentano all’Europa”. Un viaggio lungo tutto lo Stivale per incontrare 8 imprenditrici che raccontano come, tra innovazione e sostenibilitĂ , stanno contribuendo a riscrivere il futuro dell’agricoltura, in continua evoluzione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it