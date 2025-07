15 giorni e notti in carcere per i futuri magistrati | la proposta di legge per cambiare la giustizia dall’interno

Immaginate un sistema giudiziario più empatico e connesso con la realtà delle persone: questa è l’ambiziosa proposta di legge Sciascia-Tortora, che prevede 15 giorni e notti in carcere per i futuri magistrati. Un’esperienza cruciale per formare giudici più umani e consapevoli. La discussione, avvenuta nel suggestivo scenario del carcere di San Vittore, segna un passo importante verso una giustizia più vicina ai cittadini.

Obbligo formativo per i futuri magistrati di passare 15 giorni (e notti) in carcere dopo aver passato il concorso. È la proposta contenuta nel disegno di legge Sciascia-Tortora, ora all’esame della Commissione giustizia della Camera, che mira a rendere la giustizia « più umana e vicina al cittadino ». Se n’è discusso lunedì 30 giugno all’interno di uno dei luoghi più simbolici del sistema penitenziario italiano: il carcere di San Vittore a Milano. Si tratta di un provvedimento che può raccogliere il consenso trasversale di tutte le forze parlamentari, con l’obiettivo di far comprendere ai magistrati le reali condizioni dei luoghi in cui vengono inviati arrestati e condannati, offrire un argine agli errori giudiziari e contribuire al miglioramento della drammatica situazione carceraria italiana: 63mila detenuti a fronte di 46. 🔗 Leggi su Open.online

