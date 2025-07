Cultura dal 3 al 6 luglio NABA partecipa al festival Videocittà

Dal 3 al 6 luglio, NABA – Nuova Accademia di Belle Arti – si distingue a Videocittà 2025, il festival della cultura digitale a Roma. Con due progetti innovativi, gli studenti esplorano nuovi orizzonti creativi e interdisciplinari: dal racconto visivo della città all’avanguardia del design automobilistico. Un’occasione imperdibile per scoprire come l’arte e la tecnologia si incontrano per plasmare il futuro. La partecipazione di NABA testimonia il suo ruolo di protagonista nel panorama culturale contemporaneo.

Roma, 1 lug. (askanews) – NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, partecipa a Videocittà – Il Festival della Visione e della Cultura Digitale dal 3 al 6 luglio 2025, presso il complesso del Gazometro di Roma, con due progetti distinti ma accomunati da un approccio creativo e interdisciplinare: Sguardi sulla città e Lexus Design Visionaries: LBX – Redefining Automotive Design. Il primo, Sguardi sulla città, è realizzato dagli studenti del Triennio in Communication and Graphic Design del campus di Roma, in collaborazione con APA. Il progetto nasce come esito di un percorso didattico volto a esplorare il linguaggio audiovisivo contemporaneo e la relazione tra immagine in movimento, paesaggio urbano e poetica dello sguardo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

