Weekend d’estate con le stelle aperitivi astronomici a Technotown.

Vivi un’estate unica all’insegna del cielo stellato e della scoperta con gli astronomi del Planetario di Roma. Dal 5 luglio al 14 settembre, ogni weekend a Technotown, lasciati affascinare da storie antiche, pianeti e stelle in compagnia di esperti. Un’occasione imperdibile per appassionati e curiosi di immergersi nell’universo, scoprendo i segreti della volta celeste tra scienza e miti. Non perdere questa magia sotto le stelle!

Dal 5 luglio al 14 settembre, ogni sabato e domenica gli astronomi del Planetario di Roma accoglieranno appassionati e curiosi a Technotown in Villa Torlonia, per parlare insieme di pianeti, stelle, volta celeste e antichi miti Roma, 1° luglio 2025 – L'estate romana si accende sotto le stelle! A TECHNOTOWN, l'hub della scienza creativa di Roma Capitale a Villa Torlonia, tornano gli aperitivi scientifici, con una serie di incontri speciali dedicati all'astronomia. Tutti i weekend dal 5 luglio al 14 settembre, gli astronomi del Planetario di Roma accoglieranno appassionati e curiosi per trascorrere insieme piacevoli serate all'insegna dell'astronomia, fatte di chiacchierate informali sotto le stelle, accompagnate da un fresco aperitivo in un'atmosfera unica e sognante.

