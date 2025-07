Cloudflare lo scraping per l' AI sarà bloccato di default

Cloudflare ha introdotto nuove misure per bloccare lo scraping dei dati, un passo fondamentale nella lotta contro la pesca a strascico utilizzata per addestrare l’intelligenza artificiale. Con strumenti avanzati e politiche più rigide, l’azienda mira a proteggere la privacy e i diritti dei proprietari di contenuti online. Questa mossa segna un cambiamento significativo nel panorama della sicurezza digitale e pone le basi per un futuro più etico nell’uso dei dati.

