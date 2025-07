La scuola marescialli di Firenze e il generale rimosso dopo il discorso ribelle | Il vostro benessere è superiore a qualunque istruzione o procedura

La scuola marescialli di Firenze è stata al centro di un episodio che ha spiazzato i vertici militari. Dopo un discorso dai toni sorprendenti, il generale Pietro Oresta è stato rimosso dall'incarico, suscitando polemiche e riflessioni sul limite tra autonomia e rispetto delle procedure. Ma cosa ha realmente scatenato questa decisione? Scopriamo insieme come un semplice discorso possa cambiare il corso degli eventi.

Un cambio di marcia che i vertici non hanno visto di buon occhio. Dopo il suo discorso agli allievi della scuola marescialli e brigadieri di Firenze il generale Pietro Oresta è stato rimosso dal proprio incarico. A far propendere il comando generale per questa decisione è stato il discorso, dai toni insoliti, che Oresta ha tenuto davanti alle nuove leve. «Ricordatevi, che il vostro benessere, e quello dei vostri familiari, la nostra vita è superiore a qualunque istruzione o procedura », questa una delle frasi che l’ormai ex comandante ha pronunciato rivolgendosi ai giovani. Dell’accademia di Firenze si era già parlato l’anno scorso, quando ad aprile 2024 un’allieva, Beatrice Belcuore si tolse la vita. 🔗 Leggi su Open.online