L’estradizione di Francis Kaufmann in Italia si avvicina, portando con sé un importante capitolo nel caso del duplice omicidio di Villa Pamphili. La settimana prossima prevede il prelievo del DNA e l’interrogatorio di garanzia, passaggi fondamentali per chiarire i dettagli e avanzare nelle indagini. Cosa accadrà ora? Scopriamo insieme gli sviluppi di questa intricata vicenda giudiziaria.

Francis Kaufmann sarà estradato in Italia nei prossimi giorni, forse la prossima settimana. Il 46enne americano è accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili, a Roma.

Rexal Ford, il vero nome è Charles Francis Kaufmann: la "nuova" identità presa nel 2019. Chi è davvero il presunto killer di Villa Pamphilj - Rexal Ford, conosciuto ufficialmente come Charles Francis Kaufmann, ha fatto parlare di sé nel 2019 con una nuova identità che ha nascosto un passato oscuro.

Il mistero di #VillaPamphili: la polizia ha acquisito nuovi documenti al ministero della Cultura sul finanziamento al film di Francis #Kaufmann. L’uomo sarà presto estradato in Italia. #Tg1 Roberta Ferrari Vai su X

