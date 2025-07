Il vagone delle montagne russe più ripide del mondo si rompe durante l’inaugurazione | l’incubo dei passeggeri sospesi nel vuoto per 10 minuti

Immagina l'adrenalina di un'attrazione mozzafiato, la più ripida del mondo, che improvvisamente si ferma nel vuoto. È accaduto sabato 28 giugno a Cedar Point, Ohio, quando la Siren’s Curse, inaugurata con grande entusiasmo, si è bloccata per oltre 10 minuti, lasciando i passeggeri sospesi tra cielo e terra. Un incidente che ha scosso l'emozione di questa giornata speciale, trasformando un momento di gioia in un vero e proprio incubo, ecco cosa è successo...

Doveva essere il giorno dell’inaugurazione delle montagne russe con l’inclinazione verticale più alta al mondo, invece un incidente ha rimandato tutto di poche ore. Sabato 28 giugno a Cedar Point, in Ohio, la “ Siren’s Curse “ è rimasta bloccata. Secondo quanto riportato dall’ Akron Beacon Journal, l’attrazione si sarebbe fermata per oltre 10 minuti, con ancora i passeggeri a bordo. Il problema sarebbe arrivato nel tratto “ Tilt “, in cui i binari delle montagne russe tendono a inclinarsi di 45 gradi prima di riconnettersi a un altro tratto di binario con un angolo di 90 gradi rispetto al terreno sottostante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il vagone delle montagne russe più ripide del mondo si rompe durante l’inaugurazione: l’incubo dei passeggeri sospesi nel vuoto per 10 minuti

Forse non sapevi che… le montagne russe furono inventate da un italiano nel Settecento - Forse non sapevi che le montagne russe sono un'invenzione italiana! Nel Settecento, l'architetto Antonio Rinaldi progettò il primo esempio di queste emozionanti attrazioni nel giardino della residenza Oranienbaum, in Russia, su commissione di Caterina II.

