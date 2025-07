Ondata di caldo estremo in tutta Europa chiude la Torre Eiffel | Ospedali pronti

l'iniziativa di numerose città italiane che, per tutelare la salute dei cittadini, stanno adottando misure straordinarie come la sospensione delle attività durante le ore più calde. Questa ondata di caldo estremo mette a dura prova l’intera Europa e richiede un'immediata risposta condivisa per affrontare le sfide climatiche del nostro tempo.

Dalla Francia alla Germania, dalla Spagna all’Italia: l’Europa è sotto la morsa del gran caldo mentre in Italia, oltre alla temperature roventi, si verificano anche frane e temporali. Nel nostro Paese sono 17 le città da bollino rosso, tra cui Roma, Milano, Firenze e Verona. Intanto, comuni e regioni si stanno organizzando per la sospensione delle attività lavorative nella fascia oraria più critica, ovvero dalle 12 alle 16 circa. È il caso di Milano ma anche della regione Piemonte. Nel frattempo, dopo l’esondazione del rio Frejus a Bardonecchia, in provincia di Torino, una nuova frana ha interessato questa notte San Vito di Cadore. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Ondata di caldo estremo in tutta Europa, chiude la Torre Eiffel: “Ospedali pronti”

In questa notizia si parla di: caldo - europa - ondata - estremo

Meteo | "Ondata di caldo africano su mezza Europa, sino a 40°C anche in Italia” - L’estate 2025 si prepara a scatenare un’ondata di caldo africano che sta infuocando mezza Europa, raggiungendo temperature record fino a 40°C in Italia.

In questi giorni l’Italia è interessata da un’ondata di caldo estremo che non accenna a fermarsi, con lo zero termico a 5.400 metri e un caldo anomalo sulle Alpi. Ecco cosa significa: Vai su Facebook

Caldo, ondata «mai vista» sull'Europa: chiusa la Torre Eiffel e 1350 scuole in Francia; Ondate di caldo estremo in Europa meridionale: temperature oltre i 40°C e rischio incendi; Caldo estremo in Europa: ondata di calore storica e record notturni nel Mediterraneo.

Caldo, ondata «mai vista» sull'Europa: chiusa la Torre Eiffel e 1350 scuole in Francia - Una persistente ondata di caldo si e abbattuta ieri sul sud dell'Europa, con un'estensione geografica «mai vista» in Francia, dove le temperature continueranno a salire, ... Riporta ilmattino.it

Caldo, ondata «mai vista» sull’Europa. Allarme in Francia: chiude la Torre Eiffel, ospedali pronti. L’esperto: «Può uccidere» - Ondata di caldo record in Europa: allerta rossa, scuole chiuse. Scrive 41esimoparallelo.it