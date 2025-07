Inter il vuoto di chi gioca solo per i soldi

L’Inter, protagonista di una stagione ricca di successi economici, ha incassato altri 30 milioni di dollari grazie alla sua avanzata alla Coppa del Mondo per Club 2025. Tuttavia, tra ambizioni e denaro, si nasconde un vuoto più profondo: quello di chi gioca solo per i soldi, perdendo il senso genuino del calcio. È questa la sfida più grande del nostro tempo?

Questa Coppa del Mondo per Club 2025 si è conclusa con l’ennesima botta di denaro stagionale. L’ Inter partecipando e arrivando fino agli ottavi di finale, ha incassato ulteriori soldi in quest’annata. Ben 30 milioni di dollari hanno gonfiato ulteriormente le casse di Viale della Liberazione. Ma tutto questo lascia una L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, il vuoto di chi gioca solo per i soldi

In questa notizia si parla di: inter - vuoto - gioca - soldi

Inzaghi, tentativo Al-Hilal a vuoto! E all’Inter ha detto questo – Sky - Simone Inzaghi ha rifiutato l’offerta dell’Al-Hilal, anche con un ricco contratto da oltre 15 milioni di euro a stagione.

L'Inter potrebbe puntare su Lucas Da Cunha I nerazzurri starebbero monitorando la situazione di Calhanoglu che, in caso di addio, lascerebbe un enorme vuoto nel centrocampo di Chivu Secondo TuttoSport, il calciatore che potrebbe sostituirlo è Da Cun Vai su Facebook

Monterrey-Inter 1-1: gol di Sergio Ramos e Lautaro Martinez, pari per Chivu all'esordio; Inter, dietro la ThuLa il vuoto. L'infortunio di Marcus ha spento la luce; Inter, nervi a fior di pelle: dal Triplete al vuoto? In Spagna si scatenano.

Allarme rosso per l’Inter: “Zhang gioca con soldi non suoi” - Inter, Giudice su Zhang: “Gioca con i soldi altrui” In considerazione di tale situazione, Giudice continua il suo ragionamento. Si legge su calciomercato.it

Milan e Inter, per i soldi e per la gloria - Panorama - Per Conceicao e Inzaghi motivazioni diverse mentre i due club festeggiano per il ja. Secondo panorama.it