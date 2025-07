Condò sull’Inter | Stagione meno decifrabile della sua storia recente ecco cosa avrebbe dovuto fare Chivu

Nel suo editoriale odierno, Paolo Condò analizza una stagione nerazzurra tra luci e ombre, culminata con la sconfitta contro il Fluminense e la fine di un ciclo difficile. Con 63 partite alle spalle, l’Inter si presenta come un team in cerca di risposte e di un nuovo assetto. Ma cosa avrebbe dovuto fare Chivu per cambiare il corso degli eventi? Scopriamolo insieme.

Nel suo editoriale odierno, Paolo Condò ha concentrato l'analisi sulla partita tra Inter e Flumense e, in generale, su tutta la stagione nerazzurra. Si è conclusa con 63 partite all'attivo l'estenuante stagione dell' Inter. La sconfitta contro il Fluminense ha sancito la fine del Mondiale per Club nerazzurro e di una stagione dal sapore dolce amaro, segnata da zero trofei ma da alcune partite leggendarie. Nel suo editoriale odierno, Paolo Condò ha approfondito l'argomento. STAGIONE INDECIFRABILE – « La stagione meno decifrabile della sua storia recente, 5 competizioni senza il premio di un trofeo sul piatto negativo della bilancia, una montagna di denaro guadagnato e alcuni ricordi memorabili (Barcellona, soprattutto) su quello positivo.

