polonia reintroduce i controlli ai confini germania contro i migranti

La Polonia torna a stringere le maglie ai propri confini, reintroducendo controlli temporanei con Germania e Lituania per contrastare l'immigrazione irregolare. Una mossa politica che accende nuovamente il dibattito sulla gestione dei flussi migratori in Europa, tra tensioni e accuse reciproche. La questione si fa ancora più intricata, sollevando interrogativi sul futuro delle politiche di frontiera e cooperazione tra Stati membri dell’Unione.

Roma, 1 lug. (askanews) - La Polonia ha annunciato che dal 7 luglio imporrà controlli temporanei ai confini con Germania e Lituania per impedire l'ingresso di migranti irregolari. Da settembre 2024 la Germania ha già reintrodotto i controlli temporanei alla frontiera con la Polonia e da allora Varsavia ha accusato Berlino di aver respinto migranti irregolari provenienti dalla Polonia. "Riteniamo necessario il ripristino temporaneo dei controlli al confine tra Germania e Polonia per limitare e ridurre al minimo questi flussi, non controllati dai nostri servizi, e gli spostamenti dei migranti che attraversano il confine tra Germania e Polonia", ha annunciato il primo ministro Donald Tusk.