Allarme Cisl troppo caldo nelle fabbriche in Fvg

L’allarme della Fim Cisl del Friuli Venezia Giulia mette in luce un problema sempre più pressante: il caldo torrido nelle fabbriche metalmeccaniche sta compromettendo la salute dei lavoratori. Con temperature in crescita e condizioni di lavoro insostenibili, è urgente intervenire con soluzioni strutturali e finanziamenti regionali. La sicurezza nei luoghi di lavoro non può essere trascurata: è tempo di agire prima che il caldo diventi insopportabile.

La Fim Cisl del Friuli Venezia Giulia ha lanciato l'allarme: troppo caldo nelle fabbriche della metalmeccanica. Secondo il sindacato "servono urgentemente interventi strutturali, anche attraverso appositi stanziamenti della Regione, per incentivare il contenimento di una condizione che, ogni anno, diventa sempre più insostenibile". Nelle ultime due settimane, la temperatura all'interno dei luoghi di lavoro è aumentata in modo considerevole, rendendo estremamente duro lo svolgimento delle attività, riporta il sindacato. "Nelle fabbriche - si legge in una nota della Fim Cisl Fvg- i nostri delegati sindacali stanno condividendo con le aziende alcune azioni migliorative, tra cui, ad esempio, la modifica degli orari di lavoro per evitare di lavorare nelle ore più calde, pause aggiuntive volte al recupero fisico e accesso ad ambienti rinfrescati, fornitura di apparecchiature volte a refrigerare gli ambienti e le linee di lavoro, fornitura di acqua gratuita". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Allarme Cisl, troppo caldo nelle fabbriche in Fvg

In questa notizia si parla di: allarme - cisl - troppo - caldo

Sanità, la Cisl Fp lancia l’allarme: “Senza la nuova rete sanitaria servizi al collasso” - La Cisl FP lancia un allarme serio per il sistema sanitario, avvertendo che senza una ristrutturazione della rete e una ridistribuzione delle ore per il personale precario, i servizi rischiano il collasso già quest'estate.

? Allarme caldo, intervista del segretario generale Filca Cisl Liguria Andrea Tafaria su La Stampa Savona: “In tutta Liguria compreso Savona nelle ultime settimane ci sono state temperature molto alte e bisogna prestare massima attenzione per i lavori del s Vai su Facebook

Allarme Cisl, troppo caldo nelle fabbriche in Fvg; Troppo caldo nelle fabbriche: la Fim Cisl Fvg chiede interventi urgenti per «la salute dei lavoratori; Allarme caldo in Romagna, i sindacati chiedono la riorganizzazione degli orari dei cantieri e la cassa integrazione.

Allarme Cisl, troppo caldo nelle fabbriche in Fvg - La Fim Cisl del Friuli Venezia Giulia ha lanciato l'allarme: troppo caldo nelle fabbriche della metalmeccanica. Riporta ansa.it

Caldo, arriva l’ordinanza: in Lombardia stop al lavoro all’aperto - La Regione accoglie l’istanza dei sindacati: sospese le attività lavorative con esposizione prolungata al sole ed elevato sforzo fisico dalle 12. Come scrive ilgiorno.it