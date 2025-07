Strage di Bologna dopo 45 anni un altro ergastolo e tanti misteri

Dopo quasi 45 anni, la giustizia fa un passo avanti nella complessa vicenda della strage di Bologna. La Corte di Cassazione ha confermato l’ergastolo a Paolo Bellini, riaccendendo i riflettori su uno dei capitoli più oscuri della storia italiana. Ma tra sentenze definitive e misteri irrisolti, ancora oggi il dolore e i dubbi persistono. La verità si avvicina o si perde tra le ombre del passato?

A distanza di quasi 45 anni, la Corte di Cassazione ha confermato definitivamente la condanna all’ergastolo per Paolo Bellini, ex esponente di Avanguardia Nazionale, ritenuto colpevole di concorso nella strage di Bologna alla stazione del capoluogo il 2 agosto 1980 in cui morirono 85 persone e oltre 200 rimasero ferite. Ergastolo per Bellini La Cassazione . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Strage di Bologna, dopo 45 anni un altro ergastolo e tanti misteri

