Celli | benvenuto in Aula Giulio Cesare al nuovo consigliere Ubaldo Righetti

Roma si apre a nuove energie e competenze con l’ingresso di Ubaldo Righetti nell’Aula Giulio Cesare. La presidente Svetlana Celli accoglie con entusiasmo il nuovo consigliere, sottolineando la stima e l’amicizia che li legano. Sono convinta che, grazie alla sua esperienza e passione, Righetti saprà contribuire in modo significativo al progresso della nostra città, portando avanti progetti concreti e innovativi per il bene di tutti.

Roma, 1 luglio 2025 – “Un caloroso benvenuto a Ubaldo Righetti, che da oggi siederà in Aula Giulio Cesare tra gli scranni del Partito Democratico”. Così in una nota la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli. “Sono legata a Ubaldo da un sincero rapporto di stima e amicizia e sono sicura che, mettendo la sua storia e competenze al servizio della città, saprà portare il suo importante contributo in favore di tutta la cittadinanza. Esprimo anche un augurio di buon lavoro al neoassessore Pino Battaglia, che con la delega alle periferie è chiamato a una sfida cruciale per il futuro della nostra città” conclude la nota. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Celli: benvenuto in Aula Giulio Cesare al nuovo consigliere Ubaldo Righetti

