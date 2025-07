Trump ordina il penetratore NGP la bunker booster di nuova generazione per colpire la Cina

In un contesto di crescente tensione internazionale, le recenti mosse degli Stati Uniti puntano a rafforzare la propria supremazia militare con tecnologie all’avanguardia. Trump ordina il penetratore NGP, il bunker booster di nuova generazione, segnando un passo deciso verso capacità ancora più avanzate. Questa corsa agli armamenti suggerisce che si sta preparando il terreno per una futura crisi, in cui solo la tecnologia più potente potrà fare la differenza.

