Wimbledon 2025 Sinner batte Nardi | eliminato Musetti

Una giornata intensa a Wimbledon 2025, tra trionfi e delusioni per il tennis italiano. Sinner si impone con autorità nel derby contro Nardi, mentre Musetti, ancora in fase di recupero, saluta il torneo lasciando spazio a nuovi protagonisti. La scena è pronta a cambiare: chi conquisterà il prestigioso titolo sui prati londinesi? L’avventura continua, e noi siamo qui per raccontarla passo dopo passo.

Giornata dolceamara per il tennis azzurro sui campi di Wimbledon. Jannik Sinner avanza infatti al secondo turno dopo aver vinto il derby con Luca Nardi in tre set, dominando l’ultimo e chiudendo in poco meno di due ore: 6-4, 6-3, 6-0 il punteggio finale. Troverà l’australiano Aleksandar Vukic. Eliminato a sorpresa invece Lorenzo Musetti, al rientro dopo lo stop per l’infortunio accusato al Roland Garros, che doveva difendere la semifinale del 2024: per il carrarese una partita poco brillante contro Nikoloz Basilashvili, che ha vinto in quattro set con il punteggio di 6-2, 4-6, 7-5, 6-1. Al secondo turno affronterà l’altro azzurro Lorenzo Sonego, che ha avuto la meglio del portoghese Jaime Faria in mattinata. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Wimbledon 2025, Sinner batte Nardi: eliminato Musetti

In questa notizia si parla di: wimbledon - sinner - nardi - eliminato

Sinner e Alcaraz fuori dai giochi: sorpresa clamorosa a Wimbledon - L’emozione e la passione di un tennis senza limiti, ma a Wimbledon qualcosa di inatteso scuote gli appassionati: Sinner e Alcaraz, protagonisti di un duello epico al Roland Garros, sono ora fuori dai giochi.

Luca Nardi è un predestinato del tennis. Sarà lui l'avversario di Jannik Sinner a Wimbledon e sogna di conquistare una nuova vittoria come quella che ottenne contro Djokovic Vai su Facebook

#Wimbledon 2025 entra nella sua fase più calda e i tifosi accorsi ai campi di #ChurchRoad attendono di incoronare il nuovo campione. Tra i nomi più attesi c’è ovviamente Jannik #Sinner, numero 1 al #Mondo e sempre più solido anche sull’erba. Alle 14:00 Vai su X

Sinner-Nardi a Wimbledon in diretta: Jannik in campo alle 14 nel derby italiano; Wimbledon in diretta: Musetti eliminato, vince Basilashvili in 4 set. Impresa Cocciaretto; Wimbledon diretta dei risultati: Sinner elimina Nardi. Sonego avanza al secondo turno. Musetti eliminato a sorpresa, a seguire Cobolli: la diretta degli italian.

Sinner-Nardi oggi a Wimbledon 2025: il numero 1 al mondo vince in tre set - A Wimbledon 2025 oggi, martedì 1 luglio, è il giorno dell'esordio di Jannik Sinner. Segnala lapresse.it

Sinner-Nardi, orario e dove vedere il primo turno di Wimbledon in tv e in streaming. Precedenti e possibile cammino - Sui campi d'erba di Londra la seconda giornata è quella riservata ai big del tabellone. ilmessaggero.it scrive