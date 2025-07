Villa Pamphili Kaufmann in Italia la prossima settimana

Villa Pamphili è al centro di un caso che sta facendo il giro del mondo: la prossima settimana, Francis Kaufmann, accusato di un drammatico duplice omicidio avvenuto nel parco romano, farà ritorno in Italia. Dopo l’estradizione autorizzata dai giudici greci, l’uomo, fermato in Grecia dopo una fuga rocambolesca, ha deciso di non opporsi alle procedure. Resta da scoprire quali sviluppi porterà questa vicenda, che ha lasciato coinvolti e cittadini senza parole.

Arriverà in Italia la prossima settimana, probabilmente con un volo militare, Francis Kaufmann, il 34enne statunitense accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili. Il via libera all’estradizione è arrivato la settimana scorsa dai giudici greci di Larissa, dove l’uomo era stato fermato dopo una fuga che lo aveva portato oltre confine, nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Kaufmann ha scelto di non opporsi al provvedimento, rinunciando al ricorso. Il Gip avrà cinque giorni per fissare l’interrogatorio di garanzia a Kaufmann. L’uomo è ritenuto responsabile della morte di Anastasia Trofimova e dell’omicidio della figlia della donna, Andromeda, di 11 mesi, trovate senza vita a Villa Pamphili a Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Villa Pamphili, Kaufmann in Italia la prossima settimana

Potrebbe aprirsi un nuovo fronte di indagine nell'ambito del caso di Villa Pamphili, che vede indagato Francis Kaufmann del duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda. Gli inquirenti effettueranno delle verifiche sulla vicenda relativa al

