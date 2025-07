nei ruoli inconici tornano meryl streep anne hathaway emily blunt e stanely tucci con una prestigiosa aggiunta tutto quello che sappiamo

Il mondo del cinema e della moda si apprestano a vivere un ritorno epico con "Il diavolo veste Prada 2", quasi vent'anni dopo il successo che ha rivoluzionato entrambi i settori. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci tornano nei loro ruoli iconici, mentre una prestigiosa new entry, Kenneth Branagh, si unisce al cast. La produzione è ufficialmente in corso: ecco tutto quello che sappiamo su questo atteso sequel, destinato a conquistare ancora una volta il pubblico di tutto il mondo.

A quasi vent'anni dall'uscita del film che ha conquistato il mondo della moda e del cinema, Il diavolo veste Prada 2 entra ufficialmente in produzione. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci riprendono i loro iconici ruoli, mentre una nuova star, Kenneth Branagh, si unisce al cast come marito di Miranda Priestly, la temuta direttrice di Runway. A darne notizia è Variety dopo che su Instagram 20th Century Studios (Disney) ha postato un teaser con due décolleté rosse, simbolo del primo film, con l'annuncio: «Il diavolo veste Prada 2. Ora in produzione».