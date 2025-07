la russia recluta ucraini su telegram e li trasforma in attentatori suicidi a loro insaputa

che sfrutta le piattaforme digitali per orchestrare azioni clandestine e destabilizzare le nazioni. In un’epoca in cui il confine tra reale e virtuale si fa sempre più sottile, la lotta per la verità e la sicurezza diventa più complessa che mai. La minaccia non è più solo sul campo di battaglia, ma si annida tra gli schermi, mettendo a rischio vite innocenti e la stabilità globale.

Roma, 1 luglio 2025 – Fare la guerra ai tempi dei social non è mai stato così semplice, e questo la Russia (ma non solo) lo sa bene. Un'inchiesta del Guardian ha infatti rivelato che giovani ucraini, reclutati su Telegram con promettenti offerte di denaro, vengono poi usati per compiere attentati suicidi in luoghi sensibili del Paese. Il tutto a loro insaputa. Questo tipo di attacchi si inserisce nel contesto di una più ampia ' guerra ombra ', che si sviluppa parallelamente al conflitto di prima linea. This handout photograph taken and released by the State Emergency Service of Ukraine on June 29, 2025, shows Ukrainian sappers collecting fragments at a site of a Russian attack in the city of Smila, Cherkasy region amid the Russian invasion of Ukraine.