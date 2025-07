Kaufmann presto in Italia interrogatorio a metà luglio

Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili, si prepara a fare il suo ritorno in Italia. Dopo aver ottenuto l'ok dei giudici di Larissa e senza ricorso in appello, il trasferimento è ormai imminente, accelerando i tempi di giustizia. Una volta in Italia, Kaufmann affronterà il rigido iter processuale: l'ordinanza di custodia cautelare sarà notificata e il gip dovrà fissare una data per l'interrogatorio. La vicenda si avvicina a una svolta decisiva.

SarĂ estradato nei prossimi giorni, forse la prossima settimana, Francis Kaufmann, il 46enne accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili. L'uomo, dopo il via libera dei giudici di Larissa in Grecia, non ha presentato ricorso in appello e ciò porta ad una accelerazione nelle procedure di trasferimento. Una volta a Roma all'indagato verrĂ notificata l'ordinanza di custodia cautelare e poi il gip, entro cinque giorni, dovrĂ fissare l'interrogatorio di garanzia in carcere. All'uomo verrĂ prelevato il Dna per compararlo con quello di Andromeda, la piccola di una anno trovata morta nel parco a poca distanza dal corpo della madre Anastasia Trofimova.

