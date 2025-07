sinner spunta il video col barattolo delle caramelle dopo la finale del roland garros

Dopo le intense emozioni della finale di Roland Garros, Jannik Sinner ha trovato un modo tutto suo per sfogare la delusione: con un sorriso e un barattolo di caramelle. Darren Cahill, il suo coach, ha svelato un aneddoto divertente che dimostra come anche i grandi campioni siano umani, ricchi di momenti spontanei e autentici. Dopo le sue...

In un’intervista Darren Cahill, coach di Jannik Sinner, ha rivelato un simpatico aneddoto sul Roland Garros. Dopo la finale persa con Alcaraz, l'altoatesino si è messo alle spalle la delusione con l'aiuto delle caramelle: "Al Roland Garros ci sono dei barattoli di caramelle a disposizione del giocatore. Puoi prenderne un paio, ma Jannik dopo la finale ha preso direttamente tutto il barattolo. Era stato a dieta per due settimane.”. Dopo le sue parole, sui social è spuntato questo video che mostra Jannik uscire dall’hotel con in mano proprio quel barattolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it