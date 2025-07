Nuovo codice stradale sempre più città lo stanno vietando | cosa non si può più fare

In un mondo in cui la sicurezza stradale è una priorità, molte città italiane stanno adottando nuove restrizioni sul codice della strada, vietando alcune manovre come la svolta in determinati contesti. Questa scelta, seppur drastica, si basa su dati allarmanti e studi approfonditi, come spiega il professor Vikas V. Gayah, ingegnere civile della Pennsylvania State University. Ma cosa comporta davvero questa rivoluzione del traffico quotidiano?

Può sembrare una misura estrema, ma sempre più città in Italia e nel mondo stanno limitando o vietando la svolta la manovra, soprattutto nei momenti di maggiore traffico. Alla base di questa scelta ci sono dati statistici allarmanti e studi approfonditi sulla sicurezza stradale. A parlarne è il professor Vikas V. Gayah, ingegnere civile della Pennsylvania State University, che spiega perché questa manovra quotidiana rappresenta un rischio concreto per automobilisti e pedoni. Ecco cosa sta accadendo e perché potrebbe cambiare il nostro modo di guidare in città. Leggi anche: Alberto Stasi, sta succedendo proprio in questi minuti: si decide sul suo futuro Perché la svolta a sinistra è la più pericolosa.

