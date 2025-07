Lorenzo Musetti subito eliminato a Wimbledon | l’azzurro paga il mese di stop

Lorenzo Musetti, il talento azzurro, è stato subito eliminato a Wimbledon, pagando il prezzo di un grave infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per mesi. Come Matteo Berrettini, anche lui ha dovuto affrontare una lunga battaglia contro il dolore e la ripresa. La sua eliminazione al primo turno segna una battuta d’arresto, ma l’azzurro non si arrende: il suo percorso è ancora tutto da scrivere.

Come per Matteo Berrettini, anche per Lorenzo Musetti la lunga lontananza dai campi ha fatto malissimo. Purtroppo l’infortunio patito dopo la semifinale del Roland Garros e che gli ha fatto saltare tutta la stagione sull’erba ha influito tantissimo sul rendimento di Musetti, che si è arreso al georgiano Nikoloz Basilashvili in quattro set con il punteggio di 6-2 4-6 7-5 6-1 dopo due ore e venticinque minuti di gioco. Sfuma così il possibile derby azzurro al secondo turno, visto che Basilashvili affronterà Lorenzo Sonego. Sono cinque ace e sei doppi falli per Musetti, che ha ottenuto solo il 62% dei punti quando ha servito la prima. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Musetti subito eliminato a Wimbledon: l’azzurro paga il mese di stop

