Il calcio non è solo Europa, e l’impresa dell’Al Hilal al Mondiale per Club ne è la prova lampante. La vittoria sui grandi del Manchester City non è un miracolo, ma il risultato di anni di lavoro e strategia accurata, come sottolinea So Foot. La loro forza, ormai consolidata, dimostra che anche in Oriente si può competere ai massimi livelli. La reputazione dell’Al-Hilal, infatti, si costruisce da lontano, e il futuro riserva ancora molte sorprese.

La vittoria dell’Al Hilal sui colossi del Manchester City al Mondiale per Club ha destato scalpore mediatico. Ma a ben vedere non si tratta di un “miracolo calcistico”. La forza dei sauditi, infatti, parte da lontano. E la loro squadra non ha nulla da invidiare alle top d’Europa. Lo scrive quest’articolo riportato da So Foot che di seguito vi proponiamo. Il successo dell’Al Hilal parte da lontano: nessuna sorpresa. “La reputazione dell’Al-Hilal in Medio Oriente è nota. Il club di Riyadh ha sempre suscitato interesse fin dalla sua fondazione nel 1957. Sebbene la sua aura si sia costruita grazie alle sue glorie locali, come il leggendario Sami al-Jaber, ancora oggi capocannoniere del club con i suoi 143 gol in 305 partite, l’Al-Hilal ha rapidamente attratto stelle internazionali”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il calcio non è solo Europa. Altro che sorpresa: il successo dell’Al Hilal parte da lontano (So Foot)

