Lanazione.it - Museo La Specola, arriva il ‘Maggiolino marmorizzato’ in tre dimensioni e interattivo

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 21 gennaio 2025 - Un modello 3D in grande scala del Maggiolino marmorizzato (Polyphylla fullo), coleottero dalle caratteristiche biologiche uniche, è al centro dell'installazione “A Bit of Beetle”, una mostra temporanea ideata da WE RAD, agenzia creativa di comunicazione con sede a Firenze, in collaborazione con l’Università di Firenze. Mostra presso ildi Storia Naturale Dal 23 gennaio aldi Storia Naturale - La(via Romana 17). La mostra è a ingresso gratuito e visitabile fino al 14 febbraio, da martedì a domenica, dalle 9 alle 17 nella sala polifunzionale. È possibile scoprire il progetto anche sul sito ufficiale: https://beetle.we-rad.com/. Obiettivi della mostra “L’intento della mostra - spiega Bianca Borri, fondatrice di WE RAD - è sensibilizzare e proteggere il nostro patrimonio naturale, mettendo in luce la preoccupante rarefazione del Maggiolino marmorizzato (Polyphylla fullo) nella città di Firenze, dovuta alla distruzione del suo habitat naturale, come avvenuto la scorsa primavera lungo le rive dell'Arno”.