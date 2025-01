Mistermovie.it - Mister Movie | Com’è Zorro Amore e vendetta? L’Eroe Mascherato torna stasera in tv

L’iconico personaggio disugli schermi in una versione moderna e audace con la serie spagnola. Prodotta da Secuoya Studio e interpretata da Miguel Bernardeau, la serie è disponibile su Prime Video dal 19 gennaio 2024 negli Stati Uniti e dal 25 gennaio in Spagna.: La Rivisitazione Spagnola delclass="wp-block-heading">In Italia, la prima serata su Canale 5 ha accolto questa reinterpretazione dal 7 al 21 gennaio 2025.Una Trama Intrigante trae Giustiziaclass="wp-block-heading">La storia è ambientata nel 1833 nella Repubblica Messicana, dove Diego de la Vegaa Los Angeles per vendicare la morte del padre. Assumendo l’identità segreta di, Diego si trova a combattere contro una serie di avversari, tra cui Nah-Lin, una nativa americana accusata di aver rubato la sua eredità.