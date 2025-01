Oasport.it - LIVE Djokovic-Alcaraz 4-6, Australian Open 2025 in DIRETTA: primo set all’iberico, serbo menomato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-4! Ace (2°). In un amen lo spagnolo fa sua la prima frazione, dopo che pronti-via si era trovato sotto 0-2.40-0 Prima vincente.30-0 Non risponde di dritto Nole.15-0 Prima vincente del 4 volte campione Slam.12:13 Tornato, serve l’iberico per chiudere il 1° parziale!12:10 Partiti i 3?, fuori dal campo.12:09negli spogliatoi. L’inguine destro sarebbe l’oggetto del contendere, segnala Jacopo lo Monaco.12:08 Attendiamo di vedere come reagirà al break subìto, che nel game precedente ha commesso errori non da lui, scomponendosi e mostrando anche smorfie di dolore sugli spostamenti.4-5 Se ne va il dritto del, ancora una volta scomposto nell’esecuzione: urla.40-A Clamoroso errore di rovescio dopo il servizio, a rallentatore anche la seconda.