Oasport.it - LIVE Djokovic-Alcaraz 4-6, 6-4, 6-3, 6-4, Australian Open 2025 in DIRETTA: il serbo rimonta nonostante un problema ad una gamba

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui ladel match tra la leggenda del tennis Novake un rimandato Carlos. Un saluto sportivo, domani giocano Sinner e Sonego!15:10 Dobbiamo però rendere il giusto omaggio, indipendentemente dai tanti demeriti di, alla leggenda serba: lo ha fatto ancora. Ha di nuovo vinto su unando un avversario 15 anni più giovane. Non esistono più parole per questo immenso campione!15:08 Niente,conferma di non essere ancora quel giocatore perfetto in tutti gli ambiti del ‘giuoco’: gli manca la capacità di capire il momento della partita, gli manca la capacità (che Sinner ha senz’altro) di giocare tutti i punti e di dargli la stessa importanza. Non è un caso che abbia subìto break in 3 dei 4 inizi dei set! Ma, soprattutto, gli manca la risposta di dritto sullo slice.