Ilgiorno.it - L’impegno di Cuore di Donna. Donato un ecografo al Comune

Leggi su Ilgiorno.it

Unper la prevenzione dei tumori alla mammella. L’hannole donne dell’associazionedial, per essere utilizzato dagli operatori sanitari presenti nel Centro salute Ambrosetti e Calloni. La cerimonia di consegna si è svolta al Centro Civico alla presenza del sindaco Arconte Gatti, della presidente nazionale dell’associazione Myriam Pesenti, della responsabile locale Marzia Pinotti e da diversi medici che operano in campo radiologico. "L’è una donazione significativa dell’associazionedi, che continua il suo impegno nella promozione della salute femminile e nella prevenzione delle patologie mammarie", ha spiegato il sindaco prima di lasciare la parola alle donatrici.diè presente nel Castanese dal 2016. Ne fanno parte molte donne che hanno avuto problemi di salute e che convivono con le neoplasie, "In questi anni abbiamo organizzato diversi momenti per avvicinare le donne e informarle sull’importanza della prevenzione – ha detto Marzia Pinotti -.