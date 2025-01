Ilgiorno.it - La Candy si ferma, è la fine di un’epoca: saltano altri 100 posti e poi addio per sempre alle lavatrici

Brugherio (Monza e Brianza), 21 gennaio 2025 – Il tempo di fare il punto sull’ultimo licenziamento collettivo chiuso al 31 dicembre, che se ne sono visti recapitare un altro: 100da tagliare, oltre ai 113 dell’anno scorso che non hanno raggiunto la capienza. Se ne andranno volontariamente 74 impiegati su 83 e 19 operai su 30. La nuova sforbiciata precede la chiusura della produzione a Brugherio, niente piùmade in Brianza, è questa la bomba sganciata ieri da Haier, il gruppo cinese proprietario dell’azienda dal 2018, che in cambio ha promesso una riconversione. Spiegherà quale fra nove giorni, nel prossimo incontro già convocato con Fim e Fiom. I metalmeccanici hanno bocciato la decisione, ma aspettano un chiarimento sul futuro prima di decidere il da farsi. Gli asiatici, primi produttori al mondo di elettrodomestici, parlano di “trasformazione”.