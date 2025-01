Kenan Yildiz stella della Juventus condannato in Italia per aver rotto il contratto con la sua agenzia senza giusta causa

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-15 10:28:00 Giorni caldissimi per il calciono!LaTorino, il turcoè statoa risarcire e pagare le spese del processo alla sua exdi rappresentanza perilnel marzo 2024. La giustizia sportivana si è pronunciata a favoresua ex, che si occupacarriera professionale di giocatori come lui Pedri o Ferran Torres per violazione del. La sentenza conferma che l’attaccante turco ha rescisso ilcon la Gruppo sportivo Leaderbrocked è stato. Dovrà pagare poiché è statoProcedura arbitrale nel Collegio di Garanzia dello Sport del Coni. Obiettivoquerela da parte dell’era dimostrare al calciatore il peso del lavoro svolto.