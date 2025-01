Israele lancia l’operazione Muro di Ferro a Jenin | 6 morti Netanyahu | Piegheremo l’Iran Hamas chiama alla rivolta la Cisgiordania – I video

Leggi su Open.online

A 48 ore dall’entrata in vigore del cessate il fuoco a Gaza, le forze israeliane hannoto un’imponente «operazione anti-terrorismo» a, città dellada cui sono partiti negli anni molti attacchi verso, spesso sobillati da, e in cui l’Idf conduce regolari raid, anche preventivi. Questa voltas’annuncia molto rilevante, sia sul piano militare che su quello politico. Tanto da essere annunciata dallo stesso premier Benjamincon tanto di brand pubblico: si chiamerà “di“. «Su indicazione del gabinetto politico-sicurezza, l’Idf, lo Shin Bet e la Polizia dihanno avviato oggi un’operazione militare – denominatadi– vasta e significativa per combattere il terrorismo a», ha dichiarato, aggiungendo come si tratti di «un ulteriore passo verso il raggiungimento dell’obiettivo che ci siamo prefissati: rafforzare la sicurezza in Giudea e Samaria (, ndr).