Ippodromo La Maura, il sindaco Sala: "Determinati a comprare l'area"

Milano, 21 gennaio 2025 – “Il Comune di Milano continua a ribadire la sua volontà dil'area de La”. È quanto ha chiarito ilBeppe, commentando gli ultimi sviluppi sull'area di proprietà di Snaitech, che non è stata venduta a privati come sembrava dovesse avvenire prima di Natale. “Ma dipende dalla volontà del privato, che sa benissimo che siamo sempre pronti a discutere dell'acquisto - ha concluso -. Siamoe interessati”. All’Lahanno cominciato ad affluire tantissimi giovani. Attese oltre 80mila persone La data ultima fissata per il rogito era lo scorso 30 dicembre. Ma da Snaitech hanno confermato che non si è giunti a nessuna cessione dei 750 mila metri quadrati dove F3A Green avrebbe voluto realizzare una serie di case demolendone alcune degli anni Settanta sul lato del quartiere Gallaratese e valorizzareverde vincolata.