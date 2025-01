Rompipallone.it - Inter beffata da Conte: scippo di mercato del Napoli

Per l’, brutte notizie sul: gli azzurri fanno sul serio e piazzano il colpo scudetto, che sgarbo ai campioni d’ItaliaPur non esprimendo lo stesso dominio dello scorso anno in campionato, l’sta confermando tutta la sua forza e la voglia di ribadire il suo primato. Le minacce per i nerazzurri, in ogni caso, non mancano, considerando che sultante squadre si stanno rinforzando o stanno provando a farlo. Classifica alla mano, la rivale più pericolosa si sta rivelando ildi Antonio, che adesso ci crede e vuole andare fino in fondo nelndere lo scudetto ai campioni d’Italia.Hanno dato un segnale importante, gli azzurri, nello scorso weekend, con la vittoria in casa dell’Atalanta, mostrando una condizione tecnica, fisica e mentale in crescendo. Successo tanto più significativo perché arrivato nella prima partita senza Kvaratskhelia, finito al Psg.