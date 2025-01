Iodonna.it - Ha lavorato anche in "Beautiful". Aveva 39 anni

Francisco San Martin, attore famoso per aver interpretato Dario Hernandez nella soap opera Il tempo della nostra vita, è morto. Il suo corpo è stato trovato senza vita nella sua casa di Los Angeles il 16 gennaio ma la notizia è stata diffusa dalla stampa straniera solo oggi.39. Secondo una prima ricostruzione, l’attore si sarebbe suicidato impiccandosi. I sentimenti del lutto: la guida dell’Airc sulle emozioni legate alla perdita X Leggi› Lutto per Filippa Lagerback: è morta la madre Margaretha Lind › Lutto per Alessandro Cecchi Paone: è morta la mamma Paola Maria Marini Francisco San Martin, morto suicida a 39Nato a Maiorca il 27 agosto 1985 ma cresciuto nel Montana, Francisco San Martin ha iniziato a recitare in alcune produzioni teatrali per bambini.