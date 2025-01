Movieplayer.it - Grande Fratello: sei ex concorrenti ripescati, quattro rientreranno nella Casa, nessuno in nomination

Il reality show si piega alle proteste dei fan di Helena Prestes e riammette alcuni deiche il pubblico aveva deciso di mandare a. Ieri sera, durante il ventiquattresimo appuntamento del, il reality show ha riscritto le regole del gioco con un colpo di scena destinato a far discutere: sei exsono stati ammessi nel tugurio dei Lumina Studios, e giovedì seradi loro saranno ufficialmenteattraverso il televoto aperto a fine serata. Helena Prestes torna in gioco: i fan esultano I sostenitori della modella brasiliana possono finalmente gioire. La loro protesta, che ha persino raggiunto i maxischermi di Times Square a New York, ha avuto un impatto determinante sul destino di Helena e degli altrieliminati. Dopo .