Sport.quotidiano.net - Giovanili biancazzurre. L’Accademia fa poker sulla ruota di Venezia. Girone di andata chiuso al quinto posto

Leggi su Sport.quotidiano.net

1 accademia spal 4 : Polonio, Gastaldin, Malvestio, Bortolato (67’ Trevisiol), Tosatto, Dalla Santa, Gallinaro (46’ Trapella), Pivetta, Conventi (46’ Scaroni), Biasiolo (81’ Baldassin), Centasso (81’ Baldan). All. Murru SPAL: Accademia Spal: Passarella, Pacella (75’ Loberti), Romano, Paladini, Carli, D’Avino, Sabia (75’ Antolini), Salimata, Racioppo, Hassanaine (75’ Plechero), Baldini. All. Rossi Arbitro: Puntel di Tolmezzo Marcatori: 1’ Hassanaine, 7’ e 57’ Baldini, 71’ aut. Paladini, 87’ PlecheroSpal non si ferma più. Lecalano ilsul campo del1985 consolidando ilin classifica alla fine deldi. Ma non è tutto, perché il bilancio della squadra di Leo Rossi al giro di boa è ancora più positivo se si considera che il secondooccupato dal Sudtirol è distante appena tre lunghezze.