Lanazione.it - Giorno della Memoria: "Per non dimenticare"

Leggi su Lanazione.it

Un tributo allalungo sette giorni, restituito attraverso immagini, mostre, proiezioni di film, tavole rotonde e incontri. È un fitto calendario quello proposto e organizzato da Comune di Pistoia, Cudir, Anpi, Isrpt e altre associazioni per celebrare il, ricorrenza fissata per il 27 gennaio di ogni anno ricordando gli anni buiShoah. Le iniziative si aprono allo Spazio 77 del Circolo Hitachi di via Ciliegiole 77 (23 gennaio ore 21.30) con la proiezione di "Hotel Meina" di Carlo Lizzani (Italia-Serbia 2007) e proseguono con un taglio del nastro ilsuccessivo, 24 gennaio, quando nell’atrio di Palazzo Comunale si aprirà la mostra fotografica "Ritorno da Auschwitz" che raccoglie immagini dal viaggio d’istruzione effettuato nell’aprile 2024 ai campi di Auschwitz e Birkenau dalle classi quinte dell’Istituto Einaudi di Pistoia.