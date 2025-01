Panorama.it - Generali e Natixis: verso un colosso del risparmio gestito da 2 mila miliardi

va avanti su. Il consiglio d’amministrazione ha approvato l’accordo per la joint venture nelda quasi 2di euro. Un’intesa su cui aleggiano due incognite: il possibile golden power (con decine e decine didi euro diitaliano in “mani francesi”) e divisioni interne dei soci (Delfin e Caltagirone) con il cda vicino a fine mandato. E stamattina, dopo l’annuncio, rosso pera Piazza Affari.Il memorandum d’intesa non vincolante con, controllata del gruppo bancario francese BPCE, dà il via ad undelda 1900di euro e ricavi intorno ai 4, 1annui. Il nuovo operatore nell’asset management sarebbe al nono posto a livello mondiale e leader nell’asset management in Europa. Secondo quanto comunicato ufficialmente si tratterebbe di una partecipazione paritetica al 50% tra Italia e Francia.