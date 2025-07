La bellezza come educazione | non un concetto ma un gesto In allegato UDA e griglie

La bellezza come educazione emerge come un gesto rivoluzionario in un mondo dominato dall’accelerazione, dall’oblio e dal consumo. Non si tratta solo di estetica o educazione artistica, ma di un atto profondo che invita l’anima a fermarsi, osservare e custodire. In un’epoca in cui tutto corre veloce, riscoprire la bellezza come gesto significa riscoprire sé stessi e il valore di un’educazione autentica. L'articolo "La bellezza come educazione: non un concetto, ma un gesto" approfondisce questa potente prospettiva.

Nel tempo dell’accelerazione, dell’oblio e del consumo, insegnare la bellezza è un atto rivoluzionario. E non si tratta soltanto di estetica o di educazione artistica in senso stretto. La bellezza, nella sua forma più autentica, è gesto: un movimento lento e profondo dell’anima che decide di fermarsi, osservare, accogliere, custodire. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

