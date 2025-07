Incendio doloso al bosco di Santo Pietro il sindaco Fabio Roccuzzo sbotta sui social | Siate maledetti

Un gesto ignobile che ha incendiato il cuore della nostra natura, minacciando anni di biodiversità e impegno comunitario. Il sindaco Fabio Roccuzzo non ha esitato a esprimere tutta la sua rabbia e indignazione sui social: "Siate maledetti". Questa tragedia ci ricorda quanto sia urgente unire le forze per proteggere il nostro patrimonio ambientale e ristabilire il rispetto per la vita e la legalità.

"Questo è l'incendio che oggi pomeriggio ha devastato tutto attorno alla base di Renelle, la postazione del ramarro. L'incendio è partito da tre punti diversi proprio per circondare questo punto di civiltà giuridica e umana che da anni combatte contro l'indifferenza e soprattutto contro l'odio di.

