Inter pronti 30 milioni per Leoni Ma il Parma fa muro

Si tratta a oltranza con i gialloblù, che ne chiedono almeno 40. De Winter resta l'alternativa. E il club fa cassa con le uscite. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, pronti 30 milioni per Leoni. Ma il Parma fa muro

In questa notizia si parla di: inter - pronti - milioni - leoni

Inter, tre gare che decideranno tutto: dieci nerazzurri sono pronti al riscatto - Inizia oggi un viaggio cruciale per l'Inter, che affronterà tre gare decisive per il futuro della stagione.

Ecco il piano dell’Inter per arrivare a Leoni: pronti 35 milioni #SempreMilan #ACMilan #Milan Vai su X

«La cifra di 40 milioni che il Parma chiede per Leoni non spaventa nessuno. » In questi giorni il giovane difensore parmense, appena diciottenne e con sole 17 presenze in Serie A, è al centro dell’interesse di Inter, Milan e Juventus. Tutti sembrano pronti a pu Vai su Facebook

Inter, pronti 30 milioni per Leoni. Ma il Parma fa muro; Inter, la strategia per arrivare a Leoni: pronto un sacrificio importante; Inter, mercato da big: pronti 100 milioni per far felice Chivu.

Inter, pronti 30 milioni per Leoni. Ma il Parma fa muro - Si tratta a oltranza con i gialloblù, che ne chiedono almeno 40. Da gazzetta.it

GdS - Priorità centrale: l'Inter insiste per Leoni, sul tavolo 30 milioni. L'alternativa è De Winter - L'Inter intende dare a Chivu una rosa il più possibile a quella definitiva già per il 26 luglio, giorno del raduno ad Appiano Gentile. Scrive msn.com