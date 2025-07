Viaggi aerei addio al documento d' identità su voli nazionali e all' interno dell' Ue | basterà la carta di imbarco

Addio alle file ai gate e alle carte d'identità: grazie alla nuova riforma approvata dall'Enac e dal Ministero dell'Interno, per i voli nazionali e all’interno dell’UE basterà mostrare la carta di imbarco. Una rivoluzione che semplifica il viaggio e accelera i controlli, rendendo ogni partenza più fluida e senza stress. Preparati a volare senza più preoccupazioni, perché il futuro dei viaggi aerei è già qui, più comodo che mai.

Niente più carta di identità ai gate di imbarco in aeroporto. La riforma proposta dall'Enac, l'autorità che controlla il settore dell'aviazione civile, è stata approvata dal ministero dell'Interno. Prima di salire sul proprio aereo non c'è più bisogno di mostrare un documento di riconoscimento. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: documento - identità - interno - carta

Documento falso e sostituzione di identità, arrestato - Un cittadino rumeno è stato arrestato a Trieste dalla polizia di Stato per possesso di un documento falso e sostituzione di identità.

Nuovo #OpenDay Carta d'identità Elettronica #CIE Sabato 12 luglio sarà possibile fare richiesta del documento presso gli sportelli anagrafici dei Municipi III, V, VI, VII e VIII presso gli ex Punti Informativi Turistici di Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Son Vai su Facebook

Viaggi aerei, addio al documento d'identità su voli nazionali e all'interno dell'Ue: basterà la carta di imbarco; Niente documento d’identità al gate d’imbarco in aeroporto, ma se non l’hai con te rischi grosso; Viaggi aerei, addio al documento d'identità su voli nazionali e all'interno dell'Ue: basterà la carta di imbarco.