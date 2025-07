Il Napoli non vuole svendere Osimhen soprattutto dopo che Retegui è stato pagato 70 milioni Repubblica

Il Napoli non intende svendere Osimhen, soprattutto dopo aver pagato 70 milioni per Retegui, come riporta Repubblica. La trattativa con il Galatasaray si è nuovamente arenata, poiché le garanzie bancarie richieste sono mancate. Mentre il giocatore desidera tornare in Turchia, il rischio di una sua esclusione dal ritiro azzurro si fa sempre più concreto. La questione resta aperta, ma l’azzurro non abbassa la guardia: il futuro di Osimhen potrebbe ancora riservare sorprese.

La trattativa tra Napoli e Galatasaray per Victor Osimhen si è nuovamente bloccata. Gli azzurri, infatti, aspettavano le garanzie bancarie richieste, che non sono arrivate. Da parte del giocatore, c’è la volontĂ assoluta di riapprodare in Turchia, dove è stato in prestito la scorsa stagione. Osimhen rischia di andare in ritiro col Napoli da separato in casa come lo scorso anno. Scrive Marco Azzi sull’edizione napoletana di Repubblica: Il Galatasaray deve passare ai fatti, ma il tempo passa e per adesso il bomber nigeriano continua a essere un giocatore del Napoli, quando manca meno di una settimana al raduno pre-campionato degli azzurri, previsto mercoledì prossimo a Castel Volturno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Napoli non vuole svendere Osimhen, soprattutto dopo che Retegui è stato pagato 70 milioni (Repubblica)

