L’attacco di Trump contro Lula, culminato con l’annuncio di dazi del 50% sul Brasile, scuote le relazioni tra i due giganti. Motivato da questioni commerciali e politiche, questa mossa sembra anche un tentativo di rilanciare Bolsonaro e un governo di destra, nel contesto della crescente sfida alla Cina. Ma cosa cela davvero questa escalation? Il quadro si fa sempre più complesso e intrigante, aprendo scenari imprevedibili per il futuro globale.

L’escalation di attacchi di Donald Trump contro Luiz Inácio Lula da Silva delle ultime 72 ore si è conclusa con l’annuncio di dazi del 50% su tutto l’export brasiliano verso gli Stati Uniti. Un colpo pesante che travolge le relazioni commerciali tra i due Paesi, motivato ufficialmente da un presunto deficit americano e, più esplicitamente, dal trattamento riservato dalla giustizia all’amico Jair Bolsonaro. Il processo contro l’ex presidente per il golpe tentato per cercare di rimanere al potere dopo esser stato sconfitto alle elezioni nel 2022, è per Trump “una vergogna internazionale” e “una caccia alle streghe”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump attacca Lula per rilanciare Bolsonaro. Il desiderio di un governo di destra per frenare l’avanzata della Cina

