Tre cambi per spostarsi in treno sulla costa calabra | altro che modernizzazione della ferrovia col Pnrr!

In Calabria, i tre cambi per spostarsi in treno sulla costa sembravano una soluzione temporanea, ma in realtà svelano un panorama di ritardi e incertezze. Nonostante i fondi del PNRR promettessero una modernizzazione, la realtà dei lavori e le sospensioni continuano a ostacolare il progresso. La domanda che sorge spontanea è: quando vedremo una vera rivoluzione ferroviaria sulla costa calabra?

di Giovanni Muraca Sembrava tutto filare liscio visto l'arrivo dei soldi dei fondi Pnrr per l'avanzamento dei lavori di elettrificazione della ferrovia jonica partiti nel 2018, ma non è andata così. Già da settembre 2024 la circolazione sulla ferrovia era stata sospesa sulla tratta Sibari-Catanzaro Lido fino a giugno 2025 (tratta interessata da lavori di elettrificazione e ammodernamento), ma i motivi del fermo non erano chiari. Qualche timido messaggio faceva intendere che lo stop era dovuto alla "modernizzazione" della linea in tema di tecnologia e segnalazione marcia treni (in teoria – tutti quegli interventi tecnologici che porterebbero l'infrastruttura ad essere più sicura e di conseguenza più veloce), ma non per il discorso "catenaria" (la posa dei pali nella tratta – eccetto per il tratto della galleria di Cutro – erano già stati completati nel 2019).

