Sono passati trent' anni dal genocidio di Srebrenica | ricordare è un dovere perché i genocidi non sono finiti

Sono passati trent'anni dal terribile genocidio di Srebrenica, una ferita ancora aperta nel cuore della nostra storia. Ricordare le 8.000 vittime non è solo un atto di memoria, ma un dovere imprescindibile, poiché i genocidi non sono un ricordo del passato, ma una minaccia presente. La memoria ci aiuta a combattere l’indifferenza e a preservare la pace, affinché tragedie come questa non si ripetano mai più.

30 anni esatti sono passati da una delle più rende stragi della nostra contemporaneità Sono trascorsi esattamente trent'anni dall'orribile strage di Srebrenica, un vero e proprio genocidio oggi dimenticato. D'altro canto, anche le logiche della memoria rispondono assai spesso all'ideologia e.

