Sfiducia a von der Leyen tutte le volte che Giorgia Meloni ha tradito l’amica Ursula

La recente sfiducia verso Ursula von der Leyen, alimentata da tradimenti politici di Giorgia Meloni, rivela un quadro complesso di alleanze e rotture. Solo un anno fa, a Borgo Egnazia, sembrava che Italia e Europa condividessero un rapporto solido, testimoniato dal loro incontro al G7 e dai viaggi congiunti per il dossier migranti. Ma quanto davvero dura questa alleanza? La risposta potrebbe sorprendere, perché nel mondo della politica, niente è mai come sembra.

Quanto tempo è passato da Borgo Egnazia. Solo un anno, ma sembra un secolo. Al G7 italiano Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen mostravano al mondo il loro rapporto privilegiato, dopo i numerosi viaggi insieme a Lampedusa e in Nord Africa per affrontare insieme il dossier migranti e promuovere il cosiddetto Piano Mattei. L’asse Roma-Bruxelles era ogni giorno piĂą forte: Fratelli d’Italia si mostrava come una forza meno antieuropeista di ciò che si credeva, il sostegno italiano all’ Ucraina non era mai stato messo in discussione, sull’immigrazione la presidente del Consiglio poteva contare sul supporto del Berlaymont. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sfiducia a von der Leyen, tutte le volte che Giorgia Meloni ha tradito l’amica Ursula

